Korona virüs Karacasu'da 3 can daha aldı Karacasu'da her 637 kişiden biri Korona virüse yakalandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 3 kişi daha Korona virüs dolayısıyla hayatını kaybetti.



Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 18 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kış ayları ile birlikte yayılımı hızlanan Korona virüs Karacasu ilçesinde 3 kişinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu. Güzelbeyli, Cuma ve Yayları Mahallelerinde yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan 3 kişi hayata gözlerini kapadı. Ayrıca bugün Yenice Mahallesi'ndeki bir vatandaşa yapılan test pozitif çıkarken 12 vaka da sağlığına kavuştu.



İlçedeki her 637 kişiden biri Korona virüse yakalandı



Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, güncel veriler göz önünde bulundurulduğunda ilçedeki her 637 kişiden birinin Korona virüse yakalandığını belirtti. Kaymakam Soley aktif vaka sayısının 29 olduğunu kaydederek, "Bugüne kadar ilçemizde 400 vaka görüldü. Şu anda aktif vaka sayısı 29 olup, 8 hastamızın da tedavisi hastanede sürmektedir. Bu hastalarımızdan bir tanesi entübe olarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altında. Son verilere göre Karacasu'da her 637 kişiden biri Korona virüse yakalanmış olup, ilçemizde salgının yayılım hızı binde 15'e düştü. Bu durumda yeni yıla girerken ilk hedefimizin çok üstünde bir duruma gelmiş bulunuyoruz" dedi.



"Artık ışık gözüktü"



Kaymakam Soley, "Artık ışık gözüktü, biraz daha sabredelim. Birkaç gün içerisinde 2021 yılına girerken yeni yıl kutlamalarında lütfen dikkatli olalım. Kalabalık aile toplantıları ve eğlence gibi etkinliklerden bu yıl için uzak duralım. Bir süre daha kurallara başta maske, sosyal mesafe ve hijyen olmak üzere alınan tedbir ve kurallara uyup kendi sağlığımızın bekçisi ve koruyucusu kendimiz olalım. Belirlediğimiz kural ve tedbirlere uyarak, bizlere destek veren Karacasululara, özverili çalışmalarından dolayı sağlık personellerine ve güvenlik güçlerine, belediye başkanlığımıza, Salgın Yönetim Kurulu ve Hıfzıssıhha Kurulu üyelerine, İlçe Salgın Yönetimi ve Kriz Merkezi'nde görev alan tüm görevlilere, meslek odalarımıza bir kez daha teşekkür ederim. Bu noktaya el ele vererek bir olmanın gücü ile hep beraber gelinmiştir" diye konuşarak Karacasululara teşekkür etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.