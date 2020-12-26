Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı



Burhan CEYHANEşber OKAYER / AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 2 ayrı adrese yapılan baskında, çeşitli miktar ve nitelikte uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Türkmen Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu satıldığının tespit edilmesi üzerine, bu sabah operasyon düzenledi. Operasyonda evdeki M.K.E. gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 458.50 gram metamfetamin, 800 gram esrar, 2 hassas terazi ve 8 adet sahte 200 TL'lik banknot ele geçirildi. Uyuşturucu satışıyla bağlantılı olduğu öğrenilen ve aynı mahallede yaşayan A.G.'nin de evine operasyon yapan ekipler, A.G.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramada 4.20 gram esrar, 2.09 gram metamfetamin, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, ve 8 adet 9 mm çapında mermi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Burhan CEYHANEşber OKAYER

2020-12-26 17:32:11



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