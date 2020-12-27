Traktörü çaldı, tarlada yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde traktör çalan şahıs, saklandığı tarla içinde polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta akşam saatlerinde Nazillide çalınan traktörü bulmak için birçok kamera görüntüsü izleyen Nazilli Polisi M.Ö. isimli hırsızı tespit etti. Dün Atça Mahallesi’nde tarım arazisi içerisinde traktörü bulup sahibine teslim eden polisler bu kez de şüpheliyi yakalamak üzere düğmeye bastı. Şüphelinin Atça Mahallesi’ndeki bir tarlada saklandığı bilgisini alan ekipler, tarlada otların içerisinde saklanan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.