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Uzmanlardan velilere uyarı “Okulların kapalı olduğu dönemde çocukların sosyalleşme ihtiyacını göz ardı etmeyin”

İHA

Uzmanlardan velilere uyarı “Okulların kapalı olduğu dönemde çocukların sosyalleşme ihtiyacını göz ardı etmeyin”

Aydın Özel Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı Emel Sönmez, pandemi dolayısıyla okulların kapalı olduğu ve eğitimin uzaktan devam ettiği bu süreçte çocukların sosyalleşme ihtiyacının göz ardı edilmemesini istedi. Okulların eğitim faaliyetlerin yanı sıra çocukların sosyalleşme ihtiyacını da giderdiğini belirten Sönmez, “Sosyal medya veya dijital gruplar ile bu ihtiyacını karşılayamayan çocukların sosyalleşmesi için ebeynler çocukları ile mutlaka aktivitelerde bulunsun” dedi.
Korona virüsün hayatımızı her alanını etkilediği gibi eğitimi de yakından etkilediğini kaydeden Rhberlik ve Psikolojik Danışman Emel Sönmez, “Mart ayında başlayan ve 20202021 eğitim öğretim yılında da devam eden uzaktan eğitim sürecini daha verimli geçirmemiz için dikkat etmemiz gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Okullarda devam eden eğitim öğretim hayatı bu süreçte evlerimize taşındı ve anne babalar olarak bizlere de bu süreçte ekstra sorumluluklar yüklendi. Bu süreçte günlük hayatımızı ve ev düzenimizi çocuklarımızın uzaktan eğitimine göre yeniden düzenlememiz gerekmektedir. Çocuğumuz bir sınıf ortamında nasıl öğrenme gerçekleştiriyorsa bu ortamı imkanlarımız doğrultusunda evde de oluşturmaya çalışmalıyız. Mesela kendi odasında çalışma masasında ders ile alakalı materyaller hazırda bulunarak derse hazır olması gerekir. Çocuğunuzun kendine ait bir odası yoksa eğer ders saatleri sırasında sadece onun olacağı bir ortam oluşturmamız ve bu sürede çocuğumuzun dikkatini dağıtacak eylemlerden uzak durmamız gereklidir. Öğrenme ciddi bir iştir bu yüzden gerekli hassasiyeti göstermek önemlidir. Bu nedenle öğrencilerin ders saatinde onların duyacağı şekilde başka oda da olsa yüksek sesle tv izlemek, temizlik yapmak vs işlerden uzak durmak gerekir” dedi.
Diğer önemli bir konunun da günlük rutin yapılan şeyler olduğunu belirten Aydın Özel Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı Emel Sönmez, “Çocuğumuzun normalde okul hayatı sürecinde bir rutini söz konusuydu. Uyku zamanı, sabah uyanma saati, okulda olacağı süre, eve gelişi gibi rutinleri vardı. Bu süreçte de yeni eğitim anlayışına uygun rutinler oluşturmak oldukça önemlidir. Uzaktan eğitim ders programına uygun günlük yaşamını düzenlemesine yardımcı olunmalıdır. Öğrenci yine sabah belli saatte kalkmalı, kahvaltısını yapmalı, kıyafetini değiştirmeli ve derse hazır olmalıdır. Pijamayla ders başlanmamalıdır. Çünkü kıyafetini değiştiren öğrenci hem dersini ciddiye alacak hem de motivasyonu artacaktır. Bu rutinlerin içinde çocuğun günlük ders çalışma planı muhakkak olmalıdır. Plan hem verimli çalıma hem de zamanı verimli kullanma açısından önemlidir” diyerek uzaktan eğitimin de ciddiye alınmasını istedi.
Okulun sadece bir eğitim aracı olmadığını çocuklarımızın okulda aynı zamanda sosyalleşme imkanı bulduğunu da unutmamak gerektiğini kaydeden Sönmez, “Uzaktan eğitim sayesinde eğitim devam etse de hepimiz gibi çocuklarımızın da sosyal hayatı koronavirüs nedeniyle olumsuz etkilendi. Tedbirler kapsamında belli saatler dışında dışarıya çıkamayan ve evlere kapanan çocuklarımızın bu ihtiyacını da karşılanması gerekmektedir. Çocuğumuz hangi yaş grubunda olursa olsun sosyalleşmeye ihtiyacı vardır. Ortaokul ve lise düzeyindeki çocuklar sosyal medyadan veya whatsap gruplarından arkadaşlarıyla iletişime geçerek bu ihtiyaçlarını bir nebze de olsa giderebiliyorken daha küçük yaş grubundaki çocukların bu konuda size ihtiyaçları olabilir. Çocuğumuzun yaş grubuna uygun oyunlar, etkinlikler düzenleyebilir beraber sportif egzersizler yapabilirsiniz. Böylece çocuğunuzun hem bu ihtiyacını karşılayabilir hem de ailecek beraber güzel vakit geçirerek onların güvende olduklarını hissetmelerini sağlayabilirsiniz” diyerek pandemi süreci boyunca velilere daha büyük görevler düştüğünü kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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