Aydınlı cami imamından örnek davranış Çocukların eğitimine katkı sağlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydınlı cami imamından örnek davranış Çocukların eğitimine katkı sağlıyor

İHA

Aydınlı cami imamından örnek davranış Çocukların eğitimine katkı sağlıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde cami imamlığı yapan Sait Özçakır, tablet ve bilgisayar ihtiyacı olan öğrenciler için kampanya başlattı. Dostlarından destek alan Özçakır'ın kampanyası gün geçtikçe büyüyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle online eğitime geçilmesi ile birlikte online dersleri takip etmek isteyen bir çok öğrenci tablet ve bilgisayara ihtiyaç duydu. Pandemi sürecinde Vefa Sosyal Destek ekipleri arasında yer alan din görevlileri vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarını gidermesi ve temin etmesinde yardımcı oldu. Yedieylül Mahallesi Konaklı Camii'nde imamlık yapan Sait Özçakır da bu süreç içerisinde bir yandan vatandaşların yardımına koşarken, bir yandan da eğitimini sürdürmek için tablet ve bilgisayara ihtiyacı olan öğrencileri belirledi. Kendi tespit ettiği ihtiyaç sahibi öğrencilerin listesini hazırlayan Özçakır, öğrencilerin eksikliklerinin giderilebilmesi için dostlarından destek istedi. Özçakır'ın destek çağrısını yanıtsız bırakmayan vatandaşlar öğrenciler için masaüstü ve dizüstü bilgisayar ve tablet bağışında bulundu. Bağışları tek tek öğrencileri evlerinde ziyaret ederek ulaştıran cami imamı hayırseverler ile ihtiyaç sahibi öğrenciler arasında köprü olarak öğrencilerin yüzünü güldürdü.
İçerisinde bulunduğumuz dönemde herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini kaydeden Cami İmamı Sait Özçakır, "Öğrencilerin yüzünün gülmesine vesile olan herkesten Allah razı olsun. İhtiyaç sahibi öğrencilerimizin derslerinden geri kalmamaları için başlattığım bu çalışmayı sürdürmeye devam edeceğim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Gıdanı Koru” kampanyası EBA üzerinden anlatıldı
YEREL HABERLER “Gıdanı Koru” kampanyası EBA üzerinden anlatıldı
Uzmanlardan velilere uyarı “Okulların kapalı olduğu dönemde çocukların sosyalleşme ihtiyacını göz ardı etmeyin”
YEREL HABERLER Uzmanlardan velilere uyarı “Okulların kapalı olduğu ...
İŞKUR'dan aldığı hibe desteği ile kendi işinin sahibi olacak
YEREL HABERLER İŞKUR'dan aldığı hibe desteği ile kendi işinin sahibi ...
Baca temizliği için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından düşüp, öldü
YEREL HABERLER Baca temizliği için çıktığı 5 katlı apartmanın ...
Kuşadası Belediyesi asgari ücreti 3100 TL olarak belirledi
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi asgari ücreti 3100 TL olarak ...
Kuşadası’nda kısıtlamaya uymayan 32 kişiye 100 bin 800 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda kısıtlamaya uymayan 32 kişiye 100 bin ...
Traktör şarampole uçtu: Aynı aileden 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Traktör şarampole uçtu: Aynı aileden 1 ölü, 2 yaralı
Kuşadası’nda sahte alkolden bir kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kuşadası’nda sahte alkolden bir kişi hayatını ...
Aydın’da traktör devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Aydın’da traktör devrildi: 1 ölü
Başkan Günel, gece mesaisi yapan personele sıcak çorba ikram etti
YEREL HABERLER Başkan Günel, gece mesaisi yapan personele sıcak ...
Kuşadası’nda sokağa çıkma kısıtlamasında temizlik seferberliği
YEREL HABERLER Kuşadası’nda sokağa çıkma kısıtlamasında temizlik ...
Başkan Çerçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın çağrısına destek çıktı
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ...
Nazilli’deki sosyal alana vefatının 84. yılında Milli Şair’in ismi verildi
YEREL HABERLER Nazilli’deki sosyal alana vefatının 84. yılında Milli ...
Aydın’a sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Aydın’a sağanak yağış uyarısı
Aydın’da kuvvetli rüzgar etkili olacak
YEREL HABERLER Aydın’da kuvvetli rüzgar etkili olacak
Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, Mehmet Akif Ersoy’u andı
YEREL HABERLER Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, Mehmet ...
Karacasu'da ‘Afrodisias Kırmızı Çamurlu Eller Çömlek Festivali’ yapılacak
YEREL HABERLER Karacasu'da ‘Afrodisias Kırmızı Çamurlu Eller Çömlek ...
Traktörü çaldı, tarlada yakalandı
YEREL HABERLER Traktörü çaldı, tarlada yakalandı
Paramedik Mesleğinin Gelecek Projeksiyonu konulu panel gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Paramedik Mesleğinin Gelecek Projeksiyonu konulu ...
Didim dayanışma ile güçleniyor
YEREL HABERLER Didim dayanışma ile güçleniyor
Evde kendini astı
YEREL HABERLER Evde kendini astı
İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü'nden personele takdir belgesi
YEREL HABERLER İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü'nden personele takdir ...
Sağlık Müdürü Açıkgöz Çine'deki hastanede incelemede bulundu
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Açıkgöz Çine'deki hastanede incelemede ...
ADÜ Bilim Sanat ve Corona konferansı gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ Bilim Sanat ve Corona konferansı gerçekleşti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X