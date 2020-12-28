Kaymakam Şahin'nden Vefa Sosyal Destek Grubu'na ziyaret

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler Kaymakamlığı koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret etti.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Efeler Kaymakamlığı koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaretinde yapılan çalışmalar ile vatandaşlardan gelen talep ve ihbarlar hakkında bilgi alan Kaymakam Şahin, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde salgının kontrol altına alınması ve halk sağlığının korunması için alınan tedbirler ile sokağa çıkma kısıtlamalarına azami düzeyde riayet edilmesi gerektiğini ifade etti. Şahin bu koşullarda vatandaşların mağdur olmaması için Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin büyük bir fedakarlıkla 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermeye devam ettiğini belirterek ekiplere özveri özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

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