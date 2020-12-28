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Geçen yıl para etmeyen lahanaya bu yıl değer biçilemiyor Aydın’da lahana üreticisi altın yılını yaşıyor

İHA

Geçen yıl para etmeyen lahanaya bu yıl değer biçilemiyor Aydın’da lahana üreticisi altın yılını yaşıyor

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile birlikte organik gıdalara olan ilgi arttı. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine olan faydaları ile de bilinen lahananın fiyatı bu yıl yüzde yüz artınca lahana üreticileri de altın yılını yaşadı.
Aydın Ovası’nda hasadına başlanan lahanaların bu yıl oldukça kaliteli olduğu belirtildi. Köşk Ovaköylü üreticilerden Selahattin Biçer, fiyat ve rekolte ve kalitenin oldukça iyi olduğunu ancak kuraklıktan dolayı gelecek yıl endişeli olduklarını söyledi. Geçen yıl tanesi 1.52 TL’ye satılan lahananın bu yıl 45 TL’ye satıldığını belirten Selahattin Biçer, “Geçen yıl fiyatlar ucuz olduğu için bu yıl çok az sayıda çiftçi lahana üretimi yapmış. Ürün az olunca fiyatlar da otomatik olarak yükseldi. Geçen yıl emeğimizin karşılığını alamadık ama bu yıl ziyadesi ile alacak gibi görünüyoruz” diyerek lahananın bu yıl üreticisini memnun ettiğini söyledi.
Üreticinin en büyük sorunun kuraklık olduğunu belirten Selahattin Biçer, “Bu yıl kış sezonuna yaklaşırken kanallardaki sular kesildi. Sulamayı pompa ile taptık. Allah muhafaza yağış olmaz ve yeraltı suları da çekilirse önümüzdeki yıl üretim diye bir şey olmaz” diye konuştu.
Lahananın çok besleyici ve faydalı bir sebze olduğunu da belirten Selahattin Biçer, “Güçlü bir antioksidan olan lahana iltihap önler, kalp hastalıkları, karaciğer yağlanmasına kaşı koruyucudur. İçerdiği yüksek miktarda A, C ve K vitamini sayesinde bağışıklık sistemini destekler ve kansere karşı korur. Potasyum bakımından zengin bir sebze olduğu için kan basıncını dengede tutar. Lahana iyi bir lif kaynağıdır, bu nedenle sindirim sistemine yardımcı olur ve kilo vermeyi kolaylaştırır. Bitki sterolleri denen kolesterol düşürücü özelliğe sahiptir ve kötü kolestrolü önler. Alkali bir sebze olan lahana B6 vitamini ve folat açısından zengindir. Vücuttaki toksik maddelerin atılımına katkı yapar. Lahana, kavurmasından turşusuna pek çok şekilde tüketilebilir. Ayrıca lahana suyu, ses kısıklığına ve kansızlığa iyi gelir” diye konuştu.

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