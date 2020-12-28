Hastanede tedavi gören eski başkan Çelik hayatını kaybetti

Evinde düşerek ağır yaralanan ve hastanede tedavi gören, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İncirliova eski ilçe başkanlarından ve Aydın eski İl Genel Meclisi üyelerinden Mustafa Çelik(64), hayatını kaybetti.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir dönem CHP ilçe başkanlığı görevini yürüten Mustafa Çelik geçtiğimiz ay evinde düşerek ve ailesinin ihbarı üzerine ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, kafa tası çatlayan ve atar damarında oluşan zedelenmeden dolayı Çelik yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Çelik kurtarılamadı. Hayata gözlerini yuman Çelik'in ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini ve partileri yasa boğdu.



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