Efeler'de semt pazarlarının günü değişti

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Yılbaşı dolayısıyla uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Efeler ilçedeki semt pazarlarının günlerinde değişikliğe gidildi.

Efeler Belediyesi'nden açıklamada, "31 Aralık 2020 Perşembe günü başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla; Orta Mahalle Soğuk kuyu, Kurtuluş, Efe Kent, Kemer, Fatih, Ata Kapalı Pazar Yeri ve Umurlu pazarı mevcut yerlerinde 31 Aralık 2020 Perşembe günü kurulacaktır. Dalama Pazar Yeri ise 04 Ocak 2021 Pazartesi günü kurulacaktır" ifadelerine yer verildi.



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