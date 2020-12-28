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5 saat süren operasyon ile yakalandılar Kuşadası’nda 17 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 9 şüpheli gözaltına alındı

İHA

5 saat süren operasyon ile yakalandılar Kuşadası’nda 17 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 9 şüpheli gözaltına alındı

Kuşadası’nda değişik tarihlerde meydana gelen 17 adet ev ve işyeri hırsızlık olayları polisin titiz çalışması sonucu aydınlatıldı. Polis ekipleri, hırsızlık olaylarıyla ilgili gerçekleştirdikleri operasyonlarla 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nın çeşitli mahallelerinde değişik tarihlerde gerçekleştirilen 17 ayrı ev ve işyeri hırsızlıklarıyla ilgili Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Hırsızlıkların gerçekleştiği olay yerlerinde, çevresinde ve güzergahlar üzerinde bulunan tüm güvenlik kamera görüntülerini saatlerce inceleyen asayiş ekipleri, teknik çalışmanın ardından harekete geçti. 17 ayrı hırsızlık olayını aydınlatan ve zanlıların eşkallerini belirleyen asayiş ekipleri, dün gece yaptığı ve yaklaşık 5 saat süren operasyon sonucu 3 ayrı otomobil hırsızlığı olayının şüphelisi olarak T.G.’yi, evden, otodan ve işyerinden hırsızlık olaylarıyla ilgili M.A.H.’yi, motosiklet hırsızlığı ve işyerinden hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak A.T.’yi, 2 ayrı otomobil hırsızlığının şüphelisi olarak A.İ.’yi, 2 ayrı motosiklet hırsızlığının şüphelisi olarak M.Y.’yi, 2 ayrı motosiklet hırsızlığının şüphelisi olarak D.A.’yı, otomobilden hırsızlık olayının şüphelisi olarak N.K.’yi, işyerinden hırsızlık olayının şüphelisi olarak U.D.’yi ve motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi olarak B.K.’yi gözaltına aldı.
Saklandıkları evlerde yakalanarak, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 9 hırsızlık şüphelisi, buradaki sorgulamanın ardından Kuşadası adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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