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Korona virüs, hayvanlar aleminde en çok develeri etkiledi Uzmanlar, pandemi dolayısıyla güreştirilemeyen develerin sorun olacağını belirterek sakin güreş düzenlenmesini istedi

İHA

Korona virüs, hayvanlar aleminde en çok develeri etkiledi Uzmanlar, pandemi dolayısıyla güreştirilemeyen develerin sorun olacağını belirterek sakin güreş düzenlenmesini istedi

Türkiye’de en fazla deve varlığına sahip illerin başında gelen ve asırlardır devam eden geleneksel deve güreşlerinin merkezi Aydın’da arenaya çıkamayan develerin strese girdiği belirtildi. Türkiye Deveciler Federasyonu’nun önceki dönem Başkanı İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, kızgınlık dönemine giren develerin güreşmesi gerektiğini söyledi. Aksi halde develerin kendilerine ve çevresine zarar verebileceğini belirten Kaya, gerekirse seyircisiz olarak bu güreşlere izin verilmesi gerektiğini söyledi.
“Develer enerjisini boşaltmaz ise ciddi sıkıntı olur”
Türkiye’de 630’u pehlivan, 220’si yetişmekte olan daylak 150 kadar da anne deve olmak üzere yaklaşık 100 deve olduğunu belirten Deveciler Federasyonu önceki dönem Başkanı Aytekin Kaya, Aydın ve civarında asırlardır devam eden deve güreşlerinin ilk defa bu yıl iptal edildiğini belirtti. Güreş sezonunun başlaması ile kızgınlık dönemine girip arenaya çıkmayan develerin ciddi stres içinde olduğunu belirten Başkan Kaya, “Tabiatları gereği develer kış sezonunda kızgınlaşır ve mutlaka güreşmesi gerekir. Pandemi dolayısıyla bu yıl güreşler yapılmıyor. Ancak güreştirilmeyen develerin hal ve hareketleri anormalleşmeye başladı. Hafta sonu olmasa bile hafta içi belirli yerlerde sosyal mesafeli veya seyircisiz olarak bu develerin güreştirilmesi gerekir. Aksi takdirde önemli bir kültürün yaşatılmasına vesile olan pehlivan develer sucuk olur giderse önemli bir kültür de yok olur” dedi.
Türkiye’de Aydın ili başta olmak üzere, Muğla, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Antalya ve Manisa olmak üzere toplam 8 ilde deve güreşi yapıldığını belirten Aytekin Kaya, deve güreşlerinin yapıldığı bölgeye kültürel katkılarının yanında önemli ekonomik katkısı olduğunu da söyledi.
Develerin güreşe çıkacağı günleri sabırsızlıkla beklediğini de belirten Aytekin Kaya, sorunun çözüm için valilik ve kaymakamlıklardan izin beklediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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