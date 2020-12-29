Karacasu'da son 24 saatte yeni vaka görülmedi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Korona virüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken, ilçede son 24 saat içerisinde yeni vaka görülmemesi vatandaşları umutlandırdı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ülkemizde görüldüğü günden bu güne 20 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Karacasu ilçesinde de vatandaşları hayattan koparan Korona virüs Yaylalı Mahallesi'nden 75 yaşındaki kronik rahatsızlığı bulunan bir kişinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu.



"Aktif vaka görülmemesi bizleri umutlandırdı"

Vefat eden vatandaşın ailesi ve tüm yakınlarına baş sağlığı dileklerinde bulunan Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, "Korona virüs çok sinsi bir şekilde ilerliyor. Önlem alınmaz, tedbirlere uyulmazsa her an herkese bulaşabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına kesinlikle uymaları gerekiyor. İlçemizde bugün bir kişi daha hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diliyorum. 6 vakamız sağlığına kavuşurken, ilçemizde son 24 saat içerisinde yeni vaka görülmedi. Bu durum bizi hedefimize ulaşmak için umutlandırdı. Biraz daha sabredelim ve yeni yıl heyecanı ile lütfen kalabalık aile toplantıları, eğlence ve benzeri etkinliklerden uzak duralım. Herkes kendi sağlığının bekçisi olsun ve kurallara uysun" dedi.



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