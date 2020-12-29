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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan İnal; "Tütün üreticilerimiz mağdur oldu"

İHA

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal eski mesleği olan tütün eksperliği konusunda yaptığı açıklamalarla tütün üreticilerinin bu yıl zor günler yaşadığını ve bu sebeple önümüzdeki yıllarda alternatif ürünler ekeceklerini tahmin ettiğini dile getirdi.

Başkan İnal; "Tütün üreticilerimiz mağdur oldu"

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal eski mesleği olan tütün eksperliği konusunda yaptığı açıklamalarla tütün üreticilerinin bu yıl zor günler yaşadığını ve bu sebeple önümüzdeki yıllarda alternatif ürünler ekeceklerini tahmin ettiğini dile getirdi.
Karacasu Belediye başkanı Zeki İnal üreticilerin mahsullerini firmalara teslim etmeye bugün başladıklarını ancak yaşanan olumsuzluklar sebebiyle üreticinin bu sezon mağdur olduğunu ifade etti. Başkan İnal "İlçemizde 3 milyon kilo tütün üretimi yapılmaktadır. Bin 300 aile tütüncülükten elde ettiği gelirle ailesini geçindiriyor. Tütün ilçemizde gelir getiren önemli tarım ürünü. Tütün üreticilerimiz 2019 yılı mahsulünü kurutup paketledi ve bugün itibari ile sözleşme yaptığı firmalara teslim etmeye başladılar. Ancak ne var ki fiyat konusunda Ortalama 21 ile 23 lira arasında fiyatlar var. Bu fiyatlar üreticilerimizi memnun etmiyor. Sebebi ise ekilen ürün maliyetli ve girdi fiyatları yüksek. Tütünün maliyeti Denizli il tarım müdürlüğünün yaptığı çalışma neticesinde. 23.30 TL olarak belirlendi. Bu bizim ilçemiz için 24 bin TL maliyet demek. İlçemizde dekarda 6070 kilo ancak verim alınmakta. İşçi yevmiyesi 120 TL, Mazot 6.35 TL, kiralar tarlanın dekarına 800900 TL'dir. Gübre 170200 TL arası olması ile maliyetler girdiler yükseldi. Aynı zamanda tütün meşakkatli zor bir tarım ürünü. Tütün üreticisi bu yıl mağdur olmuştur. Yıllardan buyana 3 doların altında tütün alımı yapılmamıştır. Bu yıl 3 doların altında alım yapılmaktadır buda üreticiyi mağdur etmektedir. Böyle olursa bu üretici tütünden vazgeçecek farklı tarım ürünlerine yöneleceklerdir. Bu yıl ilçe tarım ve ziraat odasının projesi olan ayçicek ve aromatik bitkiler destekleme dikimine ve çeşitli alternatif ürünlere yönelecektir. Bu yıla kadar verilen Avanslardan dolayı tütün diken aileler bu yıl bu Avansını alamadığı için tütün firmalarına olan güvenleri kalmamış ve tütün dikiminden vazgeçeceklerdir. Ben alıcı firmaların bu etkileri dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ege menşei şark tipi tütünün sigarada olmazsa olmazıdır. Bu nedenle bitmekte olan tütün üreticisinin korunması ve desteklenmesi gerekmektedir" diye konuşarak bütün tütün üreticilerine bol kazançlı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

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