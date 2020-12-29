İncirliova’da akü hırsızları yakalandı

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Aydın’ın İncirliova ilçesinde park halindeki tırdan akü çalan şahıslar Jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dereağzı Mahallesi’nde Tır’dan iki adet akünün çalınması üzerine çalışma başlattı. Olayının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda, Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) 10 kameranın 48 saatlik görüntüsü ile MOBESE kayıtları incelenmeye alındı. Çalışmalar sonucunda, hırsızlık olaylarının failleri olduğu tespit edilen H.A., A.A. ve E.A. isimli şahıslar yakalanırken, çalınan 2 adet akü ise sahibine teslim edildi.

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