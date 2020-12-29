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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NTO' da aidat ve ücretlere zam yapılmadı

İHA

NTO' da aidat ve ücretlere zam yapılmadı

Nazilli Ticaret Odası’nda aidat ve ücret artışı yapılmadı. Bütçe görüşmelerinin yapıldığı meclis toplantısında yönetim kurulunun teklifi üzerine oda meclisi oy birliği ile; aidatlar ile hizmetlerden alınan ücretlere zam yapılmaması yönünde karar aldı.
Ticaret Odası 2021 yılı bütçesinin belirlendiği meclis toplantısında Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Meclisin tam ittifakı ile 2021 yılında Aidat ve ücretlere zam yapılmaması yönünde karar alındı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler; “2019 yılında piyasalarda görülen daralma daha sona ermeden, 2020 yılının Mart ayından itibaren ülkemizi etkisi altına Kovid19 salgın hastalığı hem sağlığımızı hem de işimizi tehdit eder hale gelmiştir. Her sektörden birçok işyeri kapanmış, açık olan işletmelerimiz de asgari kapasite ile varlıklarını sürdürmeye gayret etmektedirler. Pandemi döneminde üyelerimizin yaşadığı sıkıntıları, üyelerimizin taleplerini sürekli olarak başta Cumhurbaşkanlığı makamı olmak üzere tüm kurumlara ilettik. Bazı talepler yerine getirildi. Gerçekleşmesini beklediğimiz hususların da takibini yapmaya devam ediyoruz. Nazili Ticaret Odası, üyelerinin sıkıntılarını paylaşarak sorunları en aza indirme gayretindedir. Bu anlamda 2021 yılı Aidatlarına zam yapmama kararı aldık. Asgari ücretin dahi yüzde 21 arttığı ülkemizde, fiyatı artmayan, zam gelmeyen bir hizmet ya da ürün bulunmazken bir nebze de olsa üyelerimizin yükünü hafifletmek amacıyla böyle bir karar alınmıştır” dedi.
Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan da yaptığı açıklamada; “Göreve geldiğimiz günden itibaren Odayla ilgili her konuda en az masrafla en fazla hizmeti vermeye azami dikkat gösterdik. Hiçbir zaman geleceğimizi ipotek altına alacak hesapsız borçlanmalar yapmadık. Yatırım yaptık ama bahane üretmedik. Kesintisiz hizmet vermeye devam ederken hizmet kalitemizi de arttırdık. Nazilli Ticaret Odası; üyelerinden asgari düzeyde aidat alıp, azami ölçüde hizmet sunmaya devam edecektir. Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Oda Meclisi olarak şeffaf, dürüst ve adaletli bir hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz. Zannedildiği gibi zenginler kulübü değiliz, sınırsız bütçe imkanımız da hiçbir zaman olmadı. En büyük zenginliğin dürüstlük ve hesap verebilirlik olduğunu düşünüyoruz. Tüm gücümüz üyelerimizdir. 2021 yılında zam yapmadık. Ancak pandeminin izin verdiği ölçüde üyelerimize daha fazla hizmet etmek için, üye memnuniyetini arttırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler ile yaşadığımız tüm güçlüklerin 2020 yılında kalmasını diliyor 2021 yılının sağlık ve bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

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