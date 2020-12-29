Kuşadası'nda 9 hırsızlık şüphelisinden 4'ü tutuklandı



Eşber OKAYER / (KUŞADASI),(Aydın),(DHA)-AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, farklı tarihlerde meydana gelen 17 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutukladı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuşadası'nda, farklı tarihlerde ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde 6 motosiklet ve 7 otomobilin çalınması ile 3 iş yeri ve 1 evden yapılan hırsızlık olayları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu. Özel ekip, hırsızlıkların yaşandığı adreslerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, geçen pazar gecesi operasyon düzenlendi. 5 saat süren operasyonda 9 şüpheli, saklandıkları evde yakalanarak, gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Turan G., Ahmet T., Azat İ. ve Necdet K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.A.H., M.Y., D.A., U.D. ve B.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2020-12-29 17:58:47



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