Nazilli'de evde çıkan yangın korkuttu

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Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 3 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şirinevler Mahallesi 291 Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında çıktı. İddiaya göre, Suriye uyruklu bir kişinin kaldığı evde alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili, soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2020-12-29 23:04:41



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