Çine’de 7 kişi kumar oynarken yakalandı

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Aydın’ın Çine ilçesinde yapılan uygulamada 7 kişinin kumar oynadığı tespit edilerek haklarında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çine Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kumar tombala oynatılmasının engellenmesi maksadıyla eş zamanlı olarak "Kumar ve Tombala Uygulaması" yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Şevketiye Mahallesi Namık Gedik Caddesi’nde bir evde kumar oynandığı belirlendi. Eve yapılan baskında 7 kişinin kumar oynadığı tespit edilirken, şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

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