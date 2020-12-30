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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP'li Özdemir; "Ölüm, kadınların hep yakınlarından geldi"

İHA

CHP'li Özdemir; "Ölüm, kadınların hep yakınlarından geldi"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Aydın İl Başkanı Ayşe Özdemir, kadın ve çocuk hakları açısından 2020 yılını değerlendirdi. Kadın cinayetlerinde kadınların çoğunun yakınları tarafından öldürüldüğünü kaydeden Özdemir, 2020 yılında en az 297 kadının katledildiğini ve 161 kadının da şüpheli şekilde öldüğünü belirtti.

CHP Kadın Kolları Aydın İl Başkanı Ayşe Özdemir, düzenlediği basın toplantısında 2020 yılında gerçekleşen kadın cinayetlerini değerlendirerek verileri paylaştı. Kadın Kolları İl Başkanı Özdemir, pandemi ile mücadele edilen 2020 yılının kadınlar açısından çok daha zor bir yıl olduğunu ifade etti. Kadın cinayetlerinin hemen hemen hepsinin yakınları tarafından işlendiğini kaydeden Özdemir, "2020 yılında en az 297 kadın katledildi, 161 kadın da şüpheli şekilde öldü. Aldıkları göstermelik cezalarla adeta sırtları sıvazlanan katiller, can almaya devam etti. Kadınlar, en çok ateşli silahlarla, evlerinde ve sokak ortasında öldürüldü. Ölüm, kadınlara hep en yakınlarından geldi. Kadını her defasında eve hapseden, itaat etmeye zorlayan zihniyet, katillerini de üretti. Kadınların ve çocukların hayatlarını tek tipleştirmeye çalışan bu zihniyetle, ilk önce biz kadınlar hesaplaşacağız, çünkü asla ödün vermeyeceğimiz haklarımız var. Her gün yaşam çığlığını büyüten ve örgütlü gücüyle yeniden ayağa kalkan kadın mücadelesi var. Tercihimiz eşit, özgür, demokratik, adil bir yaşamdan yana. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak; Türkiye’nin her bir köşesinde örgütleniyoruz. Hızla artan kadın üyelerimizle, her geçen gün sesimizi çoğaltıyoruz. Şiddet gören, yalnızlaştırılan kadın ve çocuklara 'YaşamHak' destek hattımızla ulaşıyoruz. Onlara 'Yalnız değilsin biz varız' diyoruz. Kadın dernekleriyle kenetlenerek, örgütlü mücadelemizi büyütüyoruz. 2021 yılında, dipten gelen bir dalgayla kadınların, ülkemizin kaderini değiştireceğine inanıyor, hepinizi en içten dileklerimizle selamlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Gazetecilerin, Muğla'da vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin hakkında sorduğu sorular hakkında Ayşe Özdemir, "Sebebi ne olursa olsun hiçbir kadın öldürülmeyi hak etmiyor. Şu anda bu olay için dava süreci devam ediyor. O nedenle yorum yapmamız pek doğru değil. Bizim gönlümüzden geçen en yüksek cezayı alması" diye konuşarak yanıtsız bıraktı.

Özdemir'in CHP Aydın İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına CHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz ve partili kadınlar destek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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