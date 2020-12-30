Didim'de kaçak içki operasyonu

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Aydın'ın Didim ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda kaçak içki ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 13 adet değişik marka ve ebatlarda bandrolsüz gümrük kaçağı alkollü içki, 0.44 gram esrar maddesi ele geçirildi. E.T. isimli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele ile Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma suçlarından işlem başlatıldı.



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