Didim'de kaçak içki operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim'de kaçak içki operasyonu

İHA

Didim'de kaçak içki operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda kaçak içki ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 13 adet değişik marka ve ebatlarda bandrolsüz gümrük kaçağı alkollü içki, 0.44 gram esrar maddesi ele geçirildi. E.T. isimli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele ile Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma suçlarından işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli Belediyesi yeni yılda işçinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi yeni yılda işçinin yüzünü güldürdü
Sahil güvenlik ekiplerinden Kuşadası Körfezi'nde yılbaşı denetimi
YEREL HABERLER Sahil güvenlik ekiplerinden Kuşadası Körfezi'nde ...
Nazilli’de depo yangını
YEREL HABERLER Nazilli’de depo yangını
Kuşadası Belediyesi’nden salgın savaşçılarına yeni yıl hediyesi
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden salgın savaşçılarına yeni ...
Kuşadası’nda sahte içki operasyonu, 3 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda sahte içki operasyonu, 3 şüpheli ...
Aydın Tabip Odası Başkanı Çıbık; “Kovid-19 aşısının halkımıza en kısa sürede ulaştırılması en önemli önceliğimizdir”
YEREL HABERLER Aydın Tabip Odası Başkanı Çıbık; “Kovid-19 aşısının ...
CHP'li Özdemir; "Ölüm, kadınların hep yakınlarından geldi"
YEREL HABERLER CHP'li Özdemir; "Ölüm, kadınların hep yakınlarından ...
Başkan Kaplan’dan sağlık çalışanlarına anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Kaplan’dan sağlık çalışanlarına anlamlı ...
Başkan Erol, ADÜ Rektörü Aldemir ile görüştü
YEREL HABERLER Başkan Erol, ADÜ Rektörü Aldemir ile görüştü
Zeytinyağlı yemeğini paylaşana Aydın BŞB'den ödül
YEREL HABERLER Zeytinyağlı yemeğini paylaşana Aydın BŞB'den ödül
Aydın Valisi Aksoy’un yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Aydın Valisi Aksoy’un yeni yıl mesajı
Başkan Öndeş, “Yaptığımız çalışmalar ile Germencik’in çehresi değişti”
YEREL HABERLER Başkan Öndeş, “Yaptığımız çalışmalar ile Germencik’in ...
Nazilli’de sahte zeytinyağı operasyonu
YEREL HABERLER Nazilli’de sahte zeytinyağı operasyonu
Nazilli Belediyesi’nden yeni yılda esnafa destek “2021’de kiralar yüzde 25 azalacak”
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi’nden yeni yılda esnafa ...
Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur, 2020 yılını değerlendirdi
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur, 2020 yılını ...
Başkan Çerçioğlu, “2021 şefkat, iyileşme ve umut yılı olacak”
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu, “2021 şefkat, iyileşme ve umut yılı ...
ATB Başkanı Çondur, 2020 yılını değerlendirdi
YEREL HABERLER ATB Başkanı Çondur, 2020 yılını değerlendirdi
"Corona İlacı" mandalina pazarın gözdesi oldu
YEREL HABERLER "Corona İlacı" mandalina pazarın gözdesi oldu
Çine’de 7 kişi kumar oynarken yakalandı
YEREL HABERLER Çine’de 7 kişi kumar oynarken yakalandı
Pastalar mutfakta, eğitim internette yapıldı
YEREL HABERLER Pastalar mutfakta, eğitim internette yapıldı
Didim’de asgari ücret 3 bin 100 TL oldu
YEREL HABERLER Didim’de asgari ücret 3 bin 100 TL oldu
Yılbaşı öncesi sahte alkole dikkat "Sahte alkolü bilerek 'al iç' demek doğrudan cinayettir"
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi sahte alkole dikkat "Sahte alkolü ...
Kuşadalı sağlıkçı korona virüse yenildi
YEREL HABERLER Kuşadalı sağlıkçı korona virüse yenildi
TES-İŞ devreye girdi işçiler haklarını aldı
YEREL HABERLER TES-İŞ devreye girdi işçiler haklarını aldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X