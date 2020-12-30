Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuya geçit vermedi

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Aydın'ın Didim ilçesinde aldığı bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri 48,86 gram sentetik kannobinoid olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Çalışmalar kapsamında, İ.K. isimli şahsın ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği istihbaratını alan ekipler İ.K.'nın kullandığı otomobili ilçe girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 48,86 gram sentetik kannobinoid uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen İ.K. gerekli işlemlerin ardından uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildiği Söke Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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