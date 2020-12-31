Kuşadası Belediyesi’nden yılbaşı öncesi hijyen denetimi Hijyen şartlarına uymayan ürünler imha edildi

Kuşadası Belediyesi, yılbaşı öncesinde fırın, pastane, şarküteri, market, manav ve kasaplara yönelik düzenlediği denetimleri sıklaştırdı. Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı gıda mühendisi ile Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen, paketleme ve çalışma kurallarına uyup uymadıklarına bakıldı.

Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlükleri’ne bağlı ekipler, yaklaşan yılbaşı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için gıda ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik geniş çaplı denetimler düzenledi. Gıda güvenliği ve kalitesinin kontrolüne dair yönetmelik kapsamında fırın, pastane, şarküteri, market, manav ve kasaplara yönelik düzenlenen denetimlerde, işletmelerin imalathane bölümlerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığı denetlendi. Kasapların et ürünlerinin bandrolleri, marketlerde bulunan hazır gıdaların son tüketim tarihleri ile şarküteri ürünlerinin paketlenme şekilleri de kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca işletmelerin ruhsatları, yangın tüpleri ve çalışanların hijyen kurallarına uygunluğuna da bakıldı. Mevzuata aykırı olarak ürün satışı yapan işletme sahipleri uyarılırken, çalışanlardan korona virüs tedbirlerine harfiyen uymaları istendi.

Denetimlerde, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir şarküteri ile Türkmen Mahallesi’ndeki bir fırının imalat bölümünde uygun koşullarda saklanmayan ve son tüketim tarihi geçmiş ürünlere rastlandı. Ekipler, işletmelere Zabıta İdari Yaptırım Yönetmeliği’nin 49’uncu maddesi uyarınca cezai işlem uyguladı. Son tüketim tarihi geçmiş ve uygun koşullarda saklanmadığı belirlenen ürünler imha edilmek üzere Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



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