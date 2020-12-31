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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da araç sayısı arttı

İHA

Aydın’da araç sayısı arttı

TÜİK tarafından yayınlanan Kasım ayı araç istatistikleri kapsamında Aydın genelinde araç sayısı yüzde 4 oranında artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Aydın’da 2019 yılı Kasım ayında toplam araç sayısı 456 bin 112 iken, 2020 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 oranında bir artış göstererek 474 bin 518’e ulaştı.
"Otomobil sayısı yüzde 3,3 arttı"
Otomobil sayısı 2020 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artışla 188 bin 710’a ulaştı. Aydın’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde, 188 bin 710 adet otomobil, 10 bin 583 adet minibüs, 2 bin 894 adet otobüs, 72 bin 408 adet kamyonet, 9 bin 97 adet kamyon, 140 bin 6 adet motosiklet, 50 bin 20 adet traktör ve 800 adet özel amaçlı araç bulunduğu görülmektedir.
Oransal olarak en fazla artış yüzde 10,3 ile özel amaçlı taşıtlarda gerçekleşirken, adet bakımından da en fazla artış 7 bin 678 adet ile motosiklette gerçekleşti.
"9 bin 509 aracın devri yapıldı"
2020 yılı Kasım ayında Aydın’da toplam 9 bin 509 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada, 5 bin 603 adet ile otomobil yer alırken, ardından bin 806 adet ile kamyonet, bin 57 adet ile motosiklet, 664 adet ile traktör, 193 adet ile minibüs, 119 adet ile kamyon, 51 adet ile otobüs ve 16 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.
"Bin 575 aracın trafiğe kaydı yapıldı"
2020 yılı Kasım ayında toplam bin 575 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 644 adet ile motosiklet yer alırken, ardından 548 adet ile otomobil, 219 adet ile kamyonet, 159 adet ile traktör ve 5 adet ile kamyon geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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