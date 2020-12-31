ADÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı akıllı sistemlere ilk adımı attı

Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı akıllı sistemlere ilk adımı attı. Araştırmacılara ve öğrencilere uluslararası standartlarda hizmet vermeyi amaç edinen ve "Kullanıcı Dostu" hizmetler sunan üniversitemiz Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi alanında yenilikleri takip etmeye devam ediyor.

Engelli bireylerin hizmet alanında çalışmalar yapan, mekanda erişilebilirlik konusunda YÖK tarafından ‘Turuncu Bayrak’ ile ödüllendirilen kullanıcı dostu hizmetler sunan Üniversitemiz Kütüphanesi sunmuş olduğu yeni hizmet ile engelli kullanıcılara da destek oluyor.

Araştırmacıların, öğrencilerin ve engelli bireylerin istediği kitapları personelin yardımına ihtiyaç duymadan kısa sürede ödünç alabileceği ve iade edebileceği teknolojik bir ürün olan Selfcheck makinası Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi'nde hizmete sunuldu. Kullanıcı, Kütüphane katalog terminallerinde taramasını yapıp açık raf sisteminde kitabı raftan aldıktan sonra ilk kullanımda şifresini belirleyip Selfcheck cihaz yardımıyla kitabı üzerine ödünç alabilecek veya üzerindeki kitapların iadesini yapabilecek.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan Vekili Özden Faydalıgül sistem ile araştırmacıların özellikle pandemi sürecinde herhangi bir kişi ile temas halinde olmadan kütüphaneyi rahatlıkla kullanılabileceğini belirterek, “Pandemi döneminde öğrencilerin, araştırmacıların ve kütüphaneye gelemeyen kullanıcıların mağdur olmaması için Türkiye'de üniversite kütüphanelerinde ilk uygulamalarından olan ‘Çevrimiçi Canlı Destek Hizmeti’ ve ‘Kütüphane Online Oryantasyonları’ programları gibi hizmetleri Kütüphanemiz başarılı bir şekilde yerine getirdi. yeni uygulamalarla hem araştırmacıların zaman kazanmasını hem de pandemi sürecinde temas riskini en aza indirmeyi hedefledik” dedi.

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