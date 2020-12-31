Aydın yeni yıla yağışla girecek

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bugün akşam ve yeni yılın ilk saatlerinde Aydın’da sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Aydın’da havanın bugün, yarın ve Cumartesi günü sağanak yağışlı, Pazar günü çok bulutlu, Pazartesi günü ise yine sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde vatandaşlar uyarıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.