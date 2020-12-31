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Karacasu’da devletin ve hayırseverlerin sıcak eli öğrencilere uzandı

İHA

Aydın'ın en uzak ve en küçük ilçeleri arasında yer alan Karacasu'da uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve internet erişim kartları dağıtıldı. D

Karacasu’da devletin ve hayırseverlerin sıcak eli öğrencilere uzandı

Aydın’ın en uzak ve en küçük ilçeleri arasında yer alan Karacasu’da uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve internet erişim kartları dağıtıldı. D
evletin sıcak elini her zaman olduğu gibi ihtiyaç sahibi öğrencilere uzatmaya devam ettiklerini belirten Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, “Devletimizin gönderdiği tabletlerin yanısıra çevremizden de aldığımız desteklerle en ücra köşede dahi bulunan öğrencimiz kaliteli tabletiyle internete erişebilecek ve EBA derslerine devam edecek” dedi.
Yeni yılda ihtiyaç sahibi öğrencileri sevindiren Karacasu Kaymakamlığı, Kaymakam Ahmet Soley’in öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığının göndermiş olduğu 240 tabletin yanı sıra fotoğraf sanatçıları ve hayırseverlerin de desteğiyle 180 adet daha tablet temin ederek 4,5 G hızında WiFi desteği bulunan aylık 30 GB kotalı internet kartlarının dağıtımını gerçekleştirdi. Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal başta olmak üzere İlçe Emniyet Amir V. Davut Özkan, Müdürü İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jan.Tğm. Onur Özdemir, Karacasu MYO Müdürü Dr.Umut Tolga Gümüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş, ve diğer kurum müdürlerinin katılımı ile Kaymakamlıkta yapılan dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Ahmet Soley mutluluğunu dile getirdi. Kaymakam Soley, “Uzaktan eğitimin gündeme gelmesi ile birlikte her öğrencimizin her öğrencimizin uzaktan eğitime erişebilmesi için kaymakamlığımızca kampanya başlatmıştık. Her öğrencimize bir tablet ve internet kampanyası kapsamında ilk etapta Karacasu Belediye Başkanımız Sayın Zeki İnal’ın öncülüğünde belediyemiz kendi imkanları ile kampanyaya 60 bilgisayarla katkıda bulundu. Kampanya ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığımızın Aydın’a gönderdiği 3 bin tabletin 240’ını Karacasu ilçemize kazandırdık. Ayrıca beni duygulandıran bir olay da Mert Altınçöp isimli öğrencemizden gelen bağışla daha da güçlendik. İş adamlarımızdan Mustafa Günday 40 bin TL bağışta bulundu. Ayrıca 34 fotoğraf kulübü ve fotoğraf sanatçılarının birer adet bağışladıkları tabletleri ile daha da güçlendik. Türkiye’de ve dünyada en güvenli ve en iyi tabletler arasında yer alan tabletlerimizi en ücra yerde bulunan öğrencilerimize kadar ulaştıracağız. Kaymakamlık olarak uzaktan EBA eğitimi alan öğrencilerimizin eğitimlerini en kolay şekilde alabilmeleri için erişim noktaları kurduk. Hedefimiz ise en kısa zamanda kampanyamızda 250 tablete ulaşacağız. Bunu gerçekleştirdiğimiz için içimiz rahat ve çok mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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