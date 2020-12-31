Yeni yıla girerken Söke Belediyesi’nin işçilerinin yüzleri güldü. İşçilerin beklediği müjde gelirken, Söke Belediyesi’nde emekçilerin aldığı en düşük düşük ücret 2021 yılı itibariyle 3 Bin 452 TL oldu. Söke Belediyesi ile Belediyeİş Sendikası toplu iş sözleşmesi imzalandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Asgari ücretin vergisiz net 3 bin100 TL olmalıdır” açıklamasının ardından, hükümetin asgari ücreti 2 bin 825 TL belirlemesi ile hala tartışmalar devam ederken; işçilerine müjde Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’den geldi. Söke Belediyesi ve Belediyeİş Sendikası tarafından yapılan çalışmalar sonrasında Söke Belediyesi’nde en düşük işçi ücreti 3 bin 452 TL olarak belirlendi.

“Sözleşme İmzalandı”

Söke Belediyesi ve Belediyeİş Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı. İmza töreninde Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Başkan Vekili evren Gül, Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, LİMA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Yörük, Belediyeİş Sendikası Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Yurdakul, Belediyeİş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, sendika işyeri temsilcileri bulundu. Belediye bünyesinde çalışan KHL’lı işçileri ilgilendiren ilk toplu sözleşme taraflar arasında imzalandı.

Geçen yıl da genel merkezin isteği doğrultusunda ücretleri en düşük 2 bin 500 TL olarak belirlediklerini hatırlatan Başkan Tuncel, bu yıl da genel merkezin belirlediği 3 bin 100 TL’nin üzerine çıktıklarını söyledi. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Bu sözleşmeden bütün işçi kardeşlerimin memnun kalacaklarına inanıyorum. Hayırlı olsun. Sendika ile yaptığımız görüşmeler, bütçemizi göz önünde bulundurarak yaptığımız çalışmalar sonunda, CHP’li Belediyeler içerisinde en iyi ücreti belirlemeye çalıştık. Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun istekleri doğrultusunda daha da üzerine çıkarak işçilerimizin ücretlerini belirledik” diye konuştu.

Belediyeİş Sendikası Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Yurdakul açıklamasında; “Belediyelerin kaynaklarında sıkıntılar var, maliyetler yüksek. Özellikle pandemi süreci yerel yönetimleri ciddi anlamda etkiledi. Buna rağmen Söke Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar ve yaptılar. Belirlenen ücretin tüm işçi arkadaşlarımızı mutlu edeceğine inanıyoruz” dedi.

“Asıl çözüm belediyelerde çalışan 450 bin işçinin gerçek kadrosudur”

Belediyeİş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman ise; “KHL’li işçi arkadaşlarımızla ilk sözleşme. Pandemi süreci ve içinde bulunulan durumlar sürecin uzamasına neden oldu. Başkanımız yaptığımız görüşmeler ve imkanlar dahilinde verilebilirin en iyisini vermeye çalıştı. Son zamanda CHP’nin asgari ücret konusunda yaptığı açıklamalar belirleyici oldu, bizi mutlu etti. Asıl yapılması gereken KHL’lı dediğimiz arkadaşlarımızın bir an önce gerçek kadroya geçmeleridir. Asıl sorunun çözümü bu şekilde olur. Belediyelerde çalışan 450 Bin işçiye verilen kadro sözünün yerine getirilmesi gerekir. Biz işçi arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilerek gerçek kadroya kavuşmalarını istiyoruz. Bizim gerçek mücadelemiz bu” diye konuştu.

“İşçi temsilcileri Başkan Tuncel’e teşekkür etti”

Belediyeİş Sendikası işçi temsilcileri de Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’e çiçek takdim ederek, emekçinin yanında olduğu için ayrıca teşekkür ettiler.

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