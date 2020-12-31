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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’na giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı

İHA

Kuşadası’na giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı

Ege Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarında yılbaşı denetimleri sıklaştırıldı. Yeni yıl tatili ile birlikte uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde Kuşadası’na giriş yapan tüm araçlar tek tek kontrolden geçiriliyor.
İçişleri Bakanlığı’nın tüm yayınladığı son genelgenin ardından Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Kuşadası’nın Selçuk, Söke ve Yeni Aydın yolu girişinde önlemler alarak, kontrol noktaları oluşturdu. Ayrıca şehir merkezinde ve mahallelerde de 15 ayrı denetim noktası oluşturan polis ekipleri, 4 günlük sokağa kısıtlaması nedeniyle yılbaşı tatillerini Kuşadası’ndaki ikinci konutlarında ya da turistik tesislerde geçirecek olan tatilcilere yönelik uygulama başlattı. Polis köpeklerinin de katıldığı denetimlerde, Kuşadası’nın girişlerinden gelen tüm araçlar ve araçların içerisindekiler tek tek kontrolden geçiriliyor ve korona virüs salgını önlemleri konusunda hem uyarılıyor hem de bilgilendiriliyor.
"Turistler de uyarılıyor"
Bu arada, tatil için Kuşadası’nda bulunan yabancı turistler de Kuşadası polisi tarafından bakanlığın son genelgesi doğrultusunda bilgilendiriliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından tüm valiliklere gönderilen son genelge doğrultusunda, yılbaşında il ve ilçe merkezlerinde simgesel özellikte olan, toplanma ve kutlama alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara yabancı turist girişleri sınırlandırılacak. Sınırlama 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00’a kadar sürecek. Belirtilen simgesel cadde, bulvar veya meydanlarda sınırlama getirilen süre boyunca yabancı turistlerin bir araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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