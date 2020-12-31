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Bu da kuruyemiş kuyruğu Kuruyemiş mağazalarında uzun kuyruklar oluştu

İHA

Bu da kuruyemiş kuyruğu Kuruyemiş mağazalarında uzun kuyruklar oluştu

Korona virüs nedeniyle bu yıl evde girilecek 2021 yılı ve 3 günlük tatil öncesi kuruyemiş mağazaları önünde uzun kuyruklar oluştu. Yaklaşık 500 çeşit kuruyemişi ve 100’e yakın şubesi ile yaklaşık yarım asırdan bu yana hizmet veren Tuğba Kuruyemiş, yeni yıl öncesi müşterilerinin akınına uğradı. Pandemi dolayısıyla sosyal mesafe kuralları gereği mağazalara sınırlı sayıda müşteri alınınca yeni yıla kuruyemiş yiyerek girmek isteyenlerin oluşturduğu kuyruk sokağa taştı.
Pandemi dolayısıyla bu yıl hem yoğunluğu önlemek hem de sağlık için evde kalan vatandaşların ayağına hizmeti götürmek amacıyla online satışlara ağırlık verdiklerini belirten Tuğba Kuruyemiş İş Geliştirme ve Eğitim Sorumlusu Nevzat Atmaca, online satışa rağmen yeni yıl tatili 3 gün ve sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için mağazalarda ciddi yoğunluk olduğunu belirtti.
Yeni yıla saatler kala, Aydın’da sabahın erken saatlerinden itibaren çarşı ve pazarda gözle görünür bir hareketlilik yaşandı. Kısıtlama dolayısıyla yeni yıla herkesin evde geçirecek olması özellikle kuruyemişçilerde yoğunluk oluşturdu. Bu yıl yeni yıl öncesi satışların önemli bir kısmının intenetten gelen siparişler olduğunu ve tüm siparişleri kargo ile adreslerine ulaştırdıklarını belirten Nevzat Atmaca, “Pandemi sürecinde gerek vücut direncini arttırması gerekse ailelerin birlikte daha çok vakit geçirme fırsatı bulması nedeniyle kuruyemiş tüketimi daha da arttı. Yeni yıl öncesi en çok çkirdek, fındık, fıstık gibi kuruyemişlerin yanında Tuğba Kuruyemiş’e özel ürünler ve Türk Kahvesi yoğun ilgi gördü” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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