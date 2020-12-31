Kuşadası yılbaşına sessiz giriyor



Gökçe ADAR Fırat AKAY/KUŞADASI, Aydın, (DHA)- AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlamalar doğrultusunda evde kalınmasıyla yeni yıla sayılı saatler kala, sessizliğe büründü.

Türkiye'nin turizm merkezlerinden olan Kuşadası'nda, İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, yılbaşını da kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı. Kısıtlamayla birlikte, yeni yıla saatler kala Kuşadası sessizliğe büründü. Kuşadası'nın en işlek cadde, sokak ve meydanları bomboş kaldı. Polis ekipleri ise pek çok yerde kontrol noktası oluşturarak, kısıtlamadan muaf olan sürücülerin belgelerini kontrol etti. Kısıtlamada muaf olmadığı halde dışarıya çıkan sürücülere ise ceza kesildi. Sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Gökçe ADAR Fırat AKAY

2020-12-31 23:46:03



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