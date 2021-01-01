Nazilli'de galibiyet Zekeriya'ya hediye

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Tepecikspor'u deplasmanda yenerek zirveye ortak olma şansı yakalayan Nazilli Belediyespor'da futbolcular galibiyeti kaleci Zekeriya'ya armağan etti. Kasım ayında koronavirüs geçirip testleri negatife dönerek izolasyon sürecini de tamamladıktan sonra 2 lig maçına çıkan Zekeriya, Tepecik deplasmanı öncesi yine virüs kabusuyla sarsıldı. Maç öncesi yapılan PCR testinin sonucu sürpriz bir şekilde yine pozitif çıkan 31 yaşındaki file bekçisi, kadrodaki yerini alamadı. Nazilli'de futbolcular maç sonrası takım otobüsünde Zekeriya için üzerinde, "Zeko'ya sevgilerle" yazılı kartonla fotoğraf çektirdi. Antrenmanlarını yeni yıl arası vermeden sürdüren Nazilli, pazar günü evinde daha önce takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen maçta Yozgatspor 1959'u yendiği takdirde devrenin son haftası öncesi zirvede lider Fethiyespor'u yakalayacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2021-01-01 12:28:47



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