Nazilli’de yeni yıl öncesi sıkı denetim yapıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yeni yıl öncesi 16 ekip ve 170 personelin katıldığı Huzur operasyonu yapıldı.

Yılbaşı öncesi İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge doğrultusunda yapılan Huzur operasyonunda 10 aranan şahıs yakalanırken, trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 35 araç sürücüsüne 12 bin TL para cezası uygulandı. Sabah saatlerinde metruk binalar park ve bahçeler ile tüm kamu kurumlarının etrafları kontrol edildi. Ayrıca maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan 8 kişiye para cezası uygulandı.

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