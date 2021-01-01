Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kontrolden çıkarak 6 metrelik uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü Muammer Kızan (64), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 18.00 sıralarında kırsal Gölhisar Mahallesi´nde meydana geldi. Muammer Kozan yönetimindeki 09 EA 015 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 6 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. Kazada Kozan, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Kozan'ın öldüğünü belirledi. Traktörün altından çıkarılan sürücü Kozan´ın cesedi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Merkez Burhan CEYHAN
2021-01-01 23:24:42
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