Nazilli'nin konuğu Yozgatspor 1959

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NAZİLLİ (DHA) - Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Fethiyespor'un 3 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alan 26 puanlı Nazilli Belediyespor, 13'üncü hafta erteleme maçında yarın evinde son sıradaki Yozgatspor 1959 FK ile karşılaşacak.

Nazilli İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Siyah beyazlı ekip rakibini 4 gol farkıyla mağlup etmesi halinde averajla liderlik koltuğuna oturacak.

Nazilli temsilcisinde koronavirüs tespit edilen kaleci Zekeriya forma giyemeyecek. 4'üncü Grup'ta son 5 maçında galibiyet yüzü göremeyen Bergama Belediyespor, aynı saatte 12'nci hafta erteleme mücadelesinde Karbel Karaköprü Belediyespor'a konuk olacak. Ligde 17 puanı bulunan iki takımdan Bergama 10'uncu sırada, Karbel Karaköprü ise 11'inci basamakta yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2021-01-02 11:51:35



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