Kuşadası’nda bir genç bıçaklanmış halde bulundu

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde bir genç, odasında kanlar içerisinde bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Türkmen Mahallesi Akyar Konakları’nda saat 05.00 sıralarında bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen İ.A. isimli bir genç ‘’Anneciğim, seni çok seviyorum’’ notunu bıraktıktan sonra bıçakla çeşitli yerlerini kestiği iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ilk müdahelenin ardından ağır yaralanan İ.A.’yı, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen gencin annesinin Kuşadası Devlet Hastanesi’nde görevli, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor S.A. olduğu öğrenildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.



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