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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli Belediyespor-Yozgatspor 1959 FK: 3-1

DHA

Nazilli Belediyespor-Yozgatspor 1959 FK: 3-1


Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - 
STAT: Nazilli İlçe
HAKEMLER: Burak Demirkıran (xx), Özgür Fatih Kalaycı (xx), Hüseyin Can (xx)
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Hasan Çayrak (xx) Oktay (xx) Mehmet (xxx), Polat (xx), Ufukcan (xx) (Dk. 65 Mehmet Akif xx), Muhammet Ali (xx) (Dk. 57 Mert xx), Bünyamin Cesur (xx) (Dk. 76 Berkay xx), Sefa (xxx), Zafer (xx) (Dk. 57 Aytaç xx), Tamer (xxx), Murat Can (xxx)
YOZGATSPOR 1959 FK: Bilal (x) Semih (x) (Dk. 69 Alaz Gökalp x), Ali Kaan (xx), Selim (xx), İsmail (x) (Dk. 59 Baran x), Ziya (xx), Uğurcan (x), Yiğitalp (x), Arif (x) (Dk. 88 Ebubekir), Mehmet Fırat (x) (Dk. 88 Beytullah), Hamdi Tayfun (x)
GOLLER: Dk. 8 (Pen) ve Dk. 56 Murat Can, Dk. 48 Mehmet (Nazilli Bld), Dk. 45 Selim (Yozgatspor)
SARI KARTLAR: Oktay, Mehmet, Sefa (Nazilli Bld), Mehmet Fırat, Semih, Ali Kaan (Yozgatspor)
Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışı veren Nazilli Belediyespor, 13'üncü hafta erteleme maçında konuk ettiği son sıradaki Yozgatspor 1959 FK'yı 3-1 mağlup ederek zirvede lider Fethiyespor'u yakaladı. Maçın 8'inci dakikasında Murat Can'ın penaltı golüyle öne geçen Nazilli ekibine konuk takım 45'inci dakikada Selim'le yanıt verdi. İlk yarısı 1-1 biten müsabakada siyah-beyazlılar, 48'inci dakikada Mehmet'le durumu 2-1'e getirirken, 56'ncı dakikada Murat Can müsabakanın skorunu ilan etti: 3-1.
Son 4 maçı 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçen Nazilli Belediyespor, bu skorla 29 puana ulaşıp zirve ortağı olurken, Yozgat temsilcisi 12 puanda kalıp ligin dibine demir attı. Nazilli, çarşamba günü Yomraspor maçıyla devreyi tamamlayacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2021-01-03 15:04:04

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