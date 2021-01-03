Silahlı yaralama olayı şüphelileri yakalandı

Aydın merkez ilçe Efeler'de takip ettikleri otomobile silahla ateş ederek 1 kişiyi omzundan yaralayan 2 şahıs Aydın polisinin titiz takibi doğrultusunda yakalandı.



Olay, Efeler'in Umurlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K.K. idaresindeki 38 AG 641 plakalı otomobil ile A.A. ve R.B.'nin içinde bulunduğu 09 HM 304 plakalı otomobil arasında bilinmeyen bir nedenle kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında silahla ateş açan A.A., K.K.'yi omzundan vurdu. Omzuna isabet eden iki mermi ile yaralanan K.K., otomobili ile yaralı olarak Armutlu Mahallesi'ne kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Omzundan yaralanan K.K. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayda kullanılan 09 HM 304 plakalı otomobil ise polis ekiplerinin takibi sonucunda İzmir Bulvarı üzerinde yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramanın ardından ekipler, araç sürücüsü H.I.'yı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Silahlı yaralama olayının ardından kayıplara karışan şüpheliler A.A. ve R.B.'yi yakalamak çalışma başlatan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin dikkatli çalışmaları sonuç verdi. Saklandıkları yerde polis ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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