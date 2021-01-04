Çatıya çıkan kişi 4 saatlik ikna çabasından sonra, intihardan vazgeçti



Cemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, intihar etmek için 6 katlı bir apartmanın çatı katına çıkan Hüseyin Şimşek (35), çocukları olmamasına rağmen, çocuklarını görmek istedi. Polis müdürü ve psikolog tarafından 4 saat sürdürülen çabaların ardından ikna edilen Şimşek çatıdan indirilerek, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Olay, pazar günü saat 16.45 sıralarında Hasan Efendi Mahallesi Batı Gazi Bulvarında bulunan 6 katlı apartamında meydana geldi. Sokak üzerinde yürüyen bir kişi, 6 katlı binanın çatı katında bir erkek vatandaşın, ayağını boşluğa sarkıtarak oturduğunu görünce 112 Hızır Acil Servise telefonla bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine, polis,itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, adının Hüseyin Şimşek olduğu öğrenilen kişinin atlama ihtimaline karşı hava yatağı açtı.

Yakınlarına haber verilmesi üzerine Hüseyin Şimşek'in anne ve babası, ekiplere yardımcı olmak için çatıya çıkarıldı. Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Şimşek, akrabalarının çocuklarını kendi çocukları gibi göstererek yanına gelmesini istedi. Ekipler talep edilen akrabaları olay yerine getirdi. Sosyal hizmetlere bağlı psikolog ile olay yerinde bulunan Efeler İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Törehan Mollaoğulları, Şimşek'i yaklaşık 4 saat boyunca atlamaktan vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTI

Efeler İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Törehan Mollaoğulları, intihardan vazgeçirmek için çaba harcarken, Hüseyin Şimşek ise o diyaloğu sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınladı. Şimşek'in, kendini kayda aldığını fark eden Mollaoğulları dikkatini dağıtmak ve intihardan vazgeçirmek için sohbet etmeye sürdürdü. Şimşek'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bu gece o son gece" ifadelerini kullandığı görüldü.

4 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Polis Müdürü Mollaoğulları ve beraberindeki psikoloğun çabaları sonucu Hüseyin Şimşek intihardan vazgeçirilerek çatı katından indirildi. Şimşek daha sonra sağlık kontrolündan geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Merkez Cemal YILDIRIM

2021-01-04 01:44:16



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