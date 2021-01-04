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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşılar Türkiye’ye geldi sarımsağın da ateşi düştü

İHA

Aşılar Türkiye’ye geldi sarımsağın da ateşi düştü

Uzmanların, Korona virüsüne karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutmak için sarımsak tüketimini önermesi ile tavan yapan sarımsak fiyatları Korona virüse karşı aşıların Türkiye’ye gelmesi ile gerilemeye başladı.
Korona virüsüne karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutmak için sarımsak tüketimini öneren uzmanların açıklamaları ile sarımsak fiyatları bir anda yüzde 100 zamlandı. Daha önce semt pazarlarında kilosu 100 liralara kadar çıkan sarımsak, pazarın altın değerindeki ürünü oldu. Aydınlı pazarcılardan Hüseyin Yalçın o dönemlerde vatandaşların şifa için gram ile sarımsak aldığını söyledi. Çin’den ülkemize gelen 3 milyon Korona virüs aşısı ile birlikte sarımsak fiyatları da düşmeye başladı. Eski fiyatına yavaş yavaş gerilemeye başlayan doğal antibiyotik sarımsak, üretici ve tüketicilerin yüzünü güldürdü.
Daha önceleri kimsenin dönüp bakmadığı sarımsağın, Korona virüsün Türkiye’de görülmesi ile en çok aranıp sorulan ürün haline geldiğini belirten Acarlar Mahallesi esnaflarından Hüseyin Yalçın, "Korona virüs salgının en başlarında kendilerini virüsten korumak isteyen vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlere akın etti. Uzmanların önerileri ile birlikte kokusu nedeniyle pek çok kişinin uzak durmaya gayret ettiği sarımsak en fazla rağbet gören ürünlerden biri oldu. Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği ve gribal virüslere karşı ciddi etkisi nedeniyle sarımsağa olan ilgi artınca fiyatlar da birden yüzde 100 artmıştı. Şimdilerde ise fiyatlar gerilemeye başladı. 7080 hatta yerine göre 100 liralara kadar sarımsağın kilogram fiyatı şimdilerde kalitesine göre 3040 lira arasında değişiyor. Alım gücüne göre çeşitli gramajlarda bağlar yaptı. Bu bağlar gramına göre 5 ve 10 liradan alıcı buluyor. Önceleri fiyatını soran alım gücü olmayan bir çok vatandaş pahalı diye tezgahtan uzaklaşırdı. Aşı haberleri ile birlikte sarımsak fiyatları gerilemeye başladı. Ülkemize gelen aşılar inşallah hem bizlere hem de pazar fiyatlarına şifa olacak. Allah’a çok şükür bugünlerde satışlarımız güzel" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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