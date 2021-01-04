Nazilli’de denetimler aralıksız sürdü

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Kovid19 nedeniyle yılbaşını gecesini de kapsayan 80 saatlik sokağa çıkma yasağında, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak nedeniyle şehrin belli noktalarında denetimlerini sürdürdü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 80 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması Perşembe akşamı saat 21.00'de başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla ilçe genelinde denetimler gerçekleştiren Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, koron avirüs nedeniyle yılbaşına girerken toplu kutlamalara önlem almak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürdü. Genelge kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağında başta Belediye Meydanı, Dörtyol, Stadyum kavşağı gibi noktalar olmak üzere Nazilli’nin çeşitli noktalarında denetimlerine devam eden ekipler, sürücü ve vatandaşlara izin belgelerini sordu. Kısıtlamadan muaf olan sürücü ve vatandaşlar belgelerini gösterip yollarına devam ederken, yasağı ihlal edenlere ise cezalar uygulandı.

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