Korona virüs kadınların el işine olan merakını arttırdı

Korona virüs dolayısıyla günlerinin büyük bir bölümünü evde geçiren Aydınlı kadınların el işlerine olan ilgisi arttı.



Tüm dünyada etkili olan Korona virüs hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 15 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs, bir çok sektörü de olumsuz etkilenirken, bazılarının satışlarını ise arttırdı. Satışı artan esnaflardan bir tanesi de örgü ve hobi malzemeleri satan esnaflar oldu. Aydın'ın Efeler ilçesinde 21 yıldır esnaflık yapan 40 yaşındaki Halim Şen işlerinin pandemi dönemi ile birlikte açıldığını ifade etti.

Kendilerinin pandemiden olumlu yönde etkilenen meslek grupları içerisinde yer aldıklarını ifade eden Halim Şen, "1999 yılında bu işe başladık. 21 senedir aralıksız olarak işimize devam ediyor. Pandemi döneminden olumlu olarak etkilenen meslek grupları içerisinde yer alıyoruz. İnsanlar evde kalınca, kadınlar da hobi malzemeleri ve el işlerine yöneldi. Bu da işlerimizde hareketlenmeye neden oldu. Biçki dikiş olayı biraz geriledi. Şu anda amigurumi bebek yapımı furyası var. Çoğunlukla onun malzemelerini satıyoruz. Yün örgü işi de eskiye göre biraz daha arttı. Kadınlar ceket, patik ve çanta gibi çeşitli ürünler örüyorlar. Zengin hobi malzemelerimiz var onlardan satın alarak boş durmamak için kendilerine uğraş buluyorlar" dedi.

"Evde çıldıracaktık"

Pandemi döneminde el işine olan ilgilerinin bir kat daha arttığını ifade eden Hülya Yılmaz ve Fatma Akdan isimli kadınlar, "Normalde el işine merakımız vardı ama Korona virüsten dolayı evde kaldığımız dönemlerde daha çok arttı. Bu işleri de yapmasak evde çıldıracaktık. Kendimizi el işi ile avuttuk. Kendimize çeşitli kıyafetler dikiyoruz ve çeşitli el işleri yapıyoruz. Daha üretken olmaya başladık" diye konuştu.



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