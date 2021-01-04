Aydın’da uyuşturucudan 117 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 117 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, “İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 28 Aralık 2020 03 Ocak 2021 tarihleri arasında 103 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 117 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 4 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheliye Adli Kontrol Tedbiri uygulandı. Firari durumda olan bir şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarda 1005,21 gram Esrar, 233,35 gram Metamfetamin, 6 gram Sentetik Kannabinoid, 102 gram Kubar Esrar, 779 adet Sentetik Ecza, 18,43 gram Eroin, 10 adet Ectasy, 15 gram Kokain ele geçirildi.

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