Başkan Özen, Braille Alfabesinin önemine dikkat çekti “Görme engelli vatandaşlar eşitsizliğe maruz kalabilliyor”

4 Ocak Dünya Braille Alfabesi Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen; “Görme engeli olan kişiler tüm yaşamları boyunca eşitsizliğe maruz kalabiliyor” dedi.

Bu yıl üçüncüsü kutlanan Braille Alfabesi Günü dolayısıyla Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen bir mesaj yayımladı. Günün, Braille yazısının mucidi Louis Braille'in doğum gününde kutlandığını ifade eden Özen; “Görme engelli kişilerin okuması ve yazması için kullanılan Braille Alfabesinin önemine dikkat çekmek amacıyla ilan edilen Dünya Braille Alfabesi Gününün bu yıl üçüncüsü kutlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre görme engeli olan kişilerin, olmayanlara göre yoksulluk içinde ve dezavantajlı konumda olabilmeleri ihtimali daha fazla. Bu durumda görme engeli olan kişiler tüm yaşamları boyunca eşitsizliğe maruz kalabiliyor. Dünyada 39 milyon insan hiç görmüyor, 253 milyon kişinin ise bir tür görme engeli var. Braille Alfabesi görme engelliler için alfabetik ve sayısal sembollerin taktiksel bir sunumunu sağlıyor ve görme engeli olan kişiler de diğer insanların okudukları kitap ve düzenli yayınları bu alfabe sayesinde okuyabiliyorlar” dedi.

Braille alfabesini öğrenmenin çok zor olmadığına dikkat çeken Özen; “1 yıl gibi kısa bir süre içinde Braille Alfabesini öğrenebilirsiniz. Braille alfabesi öğrenmek istiyorsanız başlangıçta parmak hassasiyetinizi geliştirmek durumundasınız. Parmak hassasiyeti kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Braille, bir yüzeyde dokunmalarla tanınabilen harfleri temsil etmek için çıkıntı ve girinti kullanan bir koddur. Çok genç yaşta bir kazayla kör olan Fransız Louis Braille tarafından icat edilmiştir” dedi.



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