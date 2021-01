ADÜ 1. Online Sektör Temsilcisi-Öğrenci Buluşmaları gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu’nun düzenlediği ‘1. Online Sektör TemsilcisiÖğrenci Buluşmaları’ çevrimiçi olarak gerçekleşti.



Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Nail Akgül’ün moderatörlüğünde ve Öğr. Gör. Dr. Yeliz Tekgül’ün koordinasyonunda yapılan etkinlikte, öğrenciler sektörün temsilcileri ile buluştu. Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. A. Demet Karaman, etkinliğe katılan, Söke Değirmencilik ve Tic. A.Ş. İşletme Direktörü Volkan Akın’a, Paşa Can Entegre Et Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Can’a, Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş Kalite Kontrol Mühendisi İsmail Elbeği’ne, Eraydın Tarım Ürünleri İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. İşletme Müdürü Yahya Demir’e, Nurer İncir Pazarlama İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. Gıda Mühendisi Nuri Erdinç’e, ZER Zeytincilik Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. Kalite Müdürü Nilgün Olan’a, Gülport Liman Hizmetleri Tic. Anon. Şti. Saha Operasyon Müdürü Çağlar Kaban’a, EYS Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. Teknik Müdür M. Orhun Çetin’e, Aydın Ticaret İl Müdürlüğü Uzman Selahattin Zengi’ne, Beyaz Ay Derneği Aydın Şube Başkanı Demet Pilevneli’ye ve Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’a katılımları için teşekkürlerini iletti.



Sektör temsilcileri ile öğrencilerin buluştuğu organizasyonda, 11 farklı etkinlik düzenlendi. Bu etkinliklerin 6’sı Gıda İşleme Bölümü ve 5’ü Yönetim ve Organizasyon Bölümü kapsamında yapıldı. Etkinliklerde katılımcılar, kendi başarı hikayelerini, proseslerden, kendilerini geliştirmede neler yapmaları gerektiğini, işe alımlarda nelere dikkat edildiğini, mesleki tecrübelerini aktardı ve öğrencilerin sorularını cevapladı. Sektör temsilcilerine katkılarından dolayı teşekkürlerini sunarak bilgilerinden faydalandıklarını belirten öğrenciler, konuşmacıların tecrübelerinden etkilenerek motive oldukları sonuçlarına ifade ettiler. Ayrıca katılımcılar bu tarz etkinliklerin yapılma sıklığının arttırılması önerdi. Prof. Dr. A. Demet Karaman, etkinliğin düzenlenmesinde görev alan Yüksekokul akademik personeline de emeklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.



