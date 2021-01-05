JASAT suçlulara geçit vermiyor

Aydın’ın Çine ilçesindeki bir baz istasyonunda meydana gelen hırsızlık sonrasında, şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
Geçtiğimiz gün Çine ilçesinde bulunan bir baz istasyonunda meydana gelen hırsızlık olayı sonrasında harekete geçen Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan kapsamlı çalışma sonrasında şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen K.D. ve H.G. isimli 2 şüpheli ise yakalanarak mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şahıslar Çine A3 Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.