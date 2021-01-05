Büyükşehir, otobüs duraklarını kendisi imal ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri Aydın genelinde kullanılan durakları imal etmeye başladı.

Yapılmaya başlanan imalatla büyük oranda tasarruf edilmeye başlanırken, ekipler trafik işaretlerini de daire başkanlığının bünyesinde standartlara uygun olarak kendileri üreterek bir başka konuda daha tasarruf sağlıyor.

Aydın genelinde can ve mal güvenliğinin sağlanması, trafiğin güvenli akması için geceli gündüzlü çalışan Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, bir taraftan da gerekli materyalleri daire başkanlığı bünyesinde imal ederek büyük oranda tasarruf sağlıyor. Ekipler Aydın genelinde kullanılan otobüs duraklarının imalatına da geçen aylarda başladı. Duraklar üç tip üretilirken durakların çiziminden montajına bütün süreci Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılıyor.

Diğer taraftan Aydın genelinde kullanılan neredeyse tüm trafik işaretleri de yine Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından imal ediliyor. Ekipler bir taraftan eskimiş trafik işaretlerini yenilerken bir taraftan da ihtiyaç duyulan yeni işaretlerin imalatını yapıyor.

Başkan Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızın vergilerini dikkatli kullanıyoruz”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin birçok alanda üretim yaparak büyük bir tasarrufa imza attığını ifade ederken "Vatandaşlarımızın vergilerini yine vatandaşlarımız için ve dikkatle kullanıyoruz, bunu da büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi kendi bünyesinde yapabileceği imalatları her zaman kendisi yaparak tasarruf yoluna gitmiştir. Benzer bir çalışmayı standartlar uygun olarak ulaşım ve trafik güvenliği alanında da yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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