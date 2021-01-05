Kuşadası’nda biri avukat, 6 kişi cinsel tacizden tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 14 yaşındaki bir kıza cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre bir ihbar üzerine harekete geçen Kuşadası polisi, 14 yaşındaki kız çocuğu S.K.'nın ifadesine başvurdu. S.K.’nın alınan ilk ifadesinde, avukat M.M.K. ile beraberindeki 5 kişinin ismini verdi. Gözaltına alınan 6 kişi emniyette ki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin gizlilik içinde yürüttüğü operasyon sonucu adliyeye sevk edilen avukat M.M.K. ile kimlikleri açıklanmayan 5 kişi tutuklanarak Söke cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, yeni göz altıların olabileceği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.