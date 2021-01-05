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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Günel, 6 ayrı noktada eş zamanlı yürütülen çalışmaları denetledi

İHA

Başkan Günel, 6 ayrı noktada eş zamanlı yürütülen çalışmaları denetledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından kentin turistik çarşılarında başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 6 noktada eş zamanlı olarak yürütülen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Saha amirlerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Ömer Günel’e esnaftan da tam destek geldi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda, kentin turistik çarşılarını modern bir görünüme kavuşturmak amacıyla başlatılan yenileme çalışmaları hız kesmeden sürüyor. 7/24 esasına göre Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri ile Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalar 2 ayı geride bıraktı. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar zemin sökümü, tesviye ve hafriyat işlemleri tamamlanan sokaklara yağmur ve içme suyu hatları döşendi. Öge, Bülent Çağatay ve Sevgi sokakların tamamı ile Sağlık Caddesi’nin bir bölümüne zemin kaplamasına temel olması için beton döküldü.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, turistik çarşılardaki alt ve üst yapı yenileme çalışmalarının geldiği son aşamayı yerinde inceledi. Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Seyfi Seyhan Suvari, Özgür Batçıoğlu, Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar ile KUTO Başkanı Serdar Akdoğan’ın da eşlik ettiği alan incelemesinde, Belediye Başkanı Ömer Günel, saha amirlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Esnafla da fikir alışverişinde bulunan Başkan Ömer Günel, daha sonra Barlar Sokağı’nı ziyaret etti.

Kuşadası’nda ekonominin can damarı olan turistik çarşılardaki yenileme çalışmalarına esnaftan da tam destek geldi. Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı’nda 20 yıldır ayakkabı dükkanı işlettiğini belirten Refet Kürkçü, “Belediye Başkanımız Ömer Günel, göreve başladığından bu yana birçok önemli projeyi hayata geçirdi. Kuşadası’nda uzun süredir hiçbir başkanın yapamadıklarını yaptı. Esnaf olarak çarşı yenileme çalışmalarını sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

Tekstil ve hediyelik eşya dükkanı olan Ali Ağırağaç ise “Şu ana kadar yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Başkanımız Ömer Günel, kimseyi mağdur etmemek için bütün esnafın fikir ve taleplerini dinliyor. Kendisine çarşılarımızı yenilediği için bütün arkadaşlarım adına da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Turistik çarşılardaki çalışmaların belirlenen program dahilinde devam ettiğini ifade eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadası’na pırıl pırıl bir çarşı kazandırmak için başladığımız projede yaklaşık 2 ayı tamamladık. Çalışmalar bittiğinde Kuşadası’nın çarşıları muhteşem bir görünüme sahip olacak. Kentimize gelen yerli ve yabancı turistler çarşılardaki esnaftan alışveriş yaparken büyük keyif alacak. Bu aynı zamanda Kuşadası’nın ekonomisine de çok büyük katkı sağlayacak. Esnaf arkadaşlarıma şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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