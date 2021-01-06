Kuşadası'nda çarşı yenileniyor, esnaf memnun



Eşber OKAYER / (KUŞADASI),(Aydın),(DHA)AYDIN Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından turistik 6 çarşıda başlatılan yenileme çalışması devam ediyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yerli ve yabancı turistlerin beğeneceği bir çarşı yapacaklarını söylerken, esnaf yenileme çalışmalarına tam destek verdi.

Kuşadası'nda, ilçenin turistik çarşılarını modern bir görünüme kavuşturmak amacıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri ile Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalar, haftanın 7 günü aralıksız sürdürülüyor. Muğla´nın Kuşadası ilçesinin 6 çarşısında 2 ay önce başlatılan zemin sökümü, tesviye ve hafriyat işlemleri tamamlananlara beton dökülmeye başlandı. Öge, Bülent Çağatay ve Sevgi Sokaklar'ın tamamı ile Sağlık Caddesi'nin bir bölümünün zemin kaplamasına temel olması için beton döküldü, yağmur ve içme suyu hatları yenilendi.

BAŞKANA, ESNAFTAN TAM DESTEK

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Seyfi Seyhan Suvari, Özgür Batçıoğlu, Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar ve Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan ile çalışmaları yerinde izledi. Başkan Ömer Günel, saha amirlerinden çalışmalar hakkında bilgi alıp esnafla görüştükten sonra Barlar Sokağı´ndaki çalışmaları da denetledi.

`ESNAFIMIZ İÇİN HAYIRLI OLACAK´

Başkan Ömer Günel, "Kuşadası'na pırıl pırıl bir çarşı kazandıracağız. Çalışmalar bittiğinde çarşılarımız muhteşem bir görünüme sahip olacak. Kentimize gelen yerli ve yabancı turistler, esnaftan alışveriş yaparken büyük keyif alacak. Bu aynı zamanda Kuşadası'nın ekonomisine de çok büyük katkı sağlayacak. Esnaf arkadaşlarımız için çok hayırlı olacak" dedi.

Çarşıların yenileme çalışmalarına esnaf da destek verdi. Başkanlarının önemli bir projeyi hayata geçirdiğini söyleyen esnaf Refet Kürkçü, "Kuşadası'nda uzun süredir hiçbir başkanın yapamadıklarını yaptı. Esnaf olarak çarşı yenileme çalışmalarını sonuna kadar destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Tekstil ve hediyelik eşya dükkanı olan Ali Ağırağaç da yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, "Şu ana kadar başkanımız Ömer Günel, kimseyi mağdur etmedi. Bunun için bütün esnafı dinliyor, taleplerini değerlendiriyor. Kendisine çarşılarımızı yenilediği için esnaf arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2021-01-06 10:55:10



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