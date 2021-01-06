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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi’nden esnafa ikinci destek paketi

İHA

Kuşadası Belediyesi’nden esnafa ikinci destek paketi

Koronavirüs ile mücadele sürecinde aldığı tedbirler ve sunduğu hizmetlerle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi'nden esnafa yeni yılın ilk meclis toplantısında sevindirici haber geldi. Kuşadası Belediyesi, 175 esnafın kira borcunu 5 ay sonraya erteleyip, 4 eşit vadeye yaydı.
Kuşadası Belediyesi'nin 2021 yılı ilk meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ömer Günel'in başkanlığında yapıldı. Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleşen toplantıda önemli kararlar alındı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, koronavirüs salgını sürecinde her türlü maddi zorluğa rağmen sosyal belediyecilik anlayışından taviz vermeyen Kuşadası Belediyesi'nden, esnafa bir destek paketi daha çıktı.
Ocak ayı meclisinde alınan karara göre; belediye kiracısı olan 175 esnafın kira borcu, 5 ay sonrasına ertelenip mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayacak şekilde 4 eşit vadeye yayıldı. Ayrıca, kira borçları nedeniyle bugüne kadar oluşan gecikme faizleri silindi. Yine esnafın borçlarına yönelik tüm icra işlemleri durdurulurken, kira sözleşmelerinin, sona erdiği günden itibaren 3 ay daha ücretsiz olarak uzatılmasına karar verildi. Kuşadası Belediyesi, geçen yıl temmuz ayında yaptığı meclis toplantısında da esnafın 2 milyon 188 bin TL'lik kira borcunu silme kararı almıştı.
Pandemi süreci nedeniyle yaşanan zor günlerin üstesinden ancak dayanışma ve işbirliği ile gelinebileceğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Geçen yıl hiçbir belediyenin uygulayamadığı bir karar aldık. Esnafımızın kapalı kaldığı 3 aylık süredeki kira borçlarını tamamen sildik. Kentimizin bu süreci en az zararla atlatması için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bugüne kadar desteğe ihtiyaç duyan hemşehrilerimizi yalnız bırakmadık. Bugün aldığımız kararın da Kuşadası'na hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kuşadası Belediyesi olarak bu zor günlerde herkesin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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